В Ростовской области в зеркальную дату 24.08.2024 поженится 651 пара

Фото: Дондей

В Ростовской области 651 пара молодожёнов планирует связать себя узами брака в зеркальную дату 24.08.2024. Об этом сообщили DonDay сотрудники управления регионального ЗАГС.Ожидается, что самый большой свадебный ажиотаж будет в Ростове-на-Дону, где распишутся 265 пар. В других городах области также будет много желающих вступить в брак: в Батайске планируется 30 свадеб, в Шахтах — 24, в Новочеркасске — 21. В районах региона кольца наденут 217 пар.Интересно, что зеркальная дата выпала на выходной день, поэтому неудивительно, что так много людей хотят назначить торжество именно на это число.Многие молодожёны считают, что если выбрать красивую дату для регистрации брака, то семейная жизнь будет долгой и счастливой. Также существует мнение нумерологов о том, что зеркальное сочетание цифр может принести влюблённым крепкий и счастливый супружеский союз.