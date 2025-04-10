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В Ростовской области в середине апреля выпал снег

В Ростовской области в середине апреля выпал снег
В Ростовской области в середине апреля выпал снег. Об этом сообщили очевидцы, которые поделились фотографиями.

Утром 10 апреля на дороге между Ростовом и Таганрогом выпал снег, а температура воздуха опустилась до +2 градусов. Водителям стоит быть осторожными, особенно тем, кто недавно переобулся с зимней резины на летнюю. В такие неблагоприятные погодные условия риск попасть в автомобильную аварию увеличивается.

Также стоит учесть, что похолодание сохранится до конца недели.
Фото: соцсети
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