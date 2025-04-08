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На севере Ростовской области посреди весны выпал снег

На севере Ростовской области посреди весны выпал снег
Неожиданный апрельский снегопад обрушился на север Ростовской области. Кадрами небольшого снегопада поделились очевидцы в социальных сетях.

Днем 8  апреля жители донского региона оказались словно в зимней сказке.
Одними из первых белые хлопья на фоне яркой весенней зелени заметили жители поселка Чертково.

Несмотря на календарную середину весны, снегопад в Ростовской области не стал неожиданностью. Ранее синоптики предупредили жителей региона о резком похолодании.

Согласно данным метеорологов, ночью и утром 8 апреля по западу, 9, 10 и 11 апреля местами по территории Ростовской области ожидаются заморозки до -1...-4 градусов.
Фото: соцсети
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