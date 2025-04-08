На севере Ростовской области посреди весны выпал снег

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Неожиданный апрельский снегопад обрушился на север Ростовской области. Кадрами небольшого снегопада поделились очевидцы в социальных сетях.Днем 8 апреля жители донского региона оказались словно в зимней сказке.Одними из первых белые хлопья на фоне яркой весенней зелени заметили жители поселка Чертково.Несмотря на календарную середину весны, снегопад в Ростовской области не стал неожиданностью. Ранее синоптики предупредили жителей региона о резком похолодании.Согласно данным метеорологов, ночью и утром 8 апреля по западу, 9, 10 и 11 апреля местами по территории Ростовской области ожидаются заморозки до -1...-4 градусов.