В Ростовской области в органах внутренних дел нехватка кадров составляет порядка 1 000 человек



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Недокомплект сотрудников внутренних дел в Ростовской области составляет порядка 1 000 человек. Об этом сообщил заместитель начальника донского главка Вячеслав Нагоша во время заседания комитета по законодательству регионального парламента.



По его словам, в разных районах области ситуация складывается по-разному. Между тем нехватка кадров ощущается практически во всех муниципалитетах. В частности, в отделе полиции № 6 Пролетарского района Ростова в штате недостаёт 14 человек. Но особенно остро ситуация стоит в донском посёлке Чертково.

- Руководители ссылаются на то, что для местных жителей более привлекателен вахтовый режим работы в Москве, чем служба в органах внутренних дел, - добавил Вячеслав Нагоша.



Представитель главка сообщил присутствующим депутатам, что руководство регионального МВД принимает меры для укомплектованности кадров, однако, какие именно, не уточнил.