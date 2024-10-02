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В Ростовской области в ночь на 3 октября прогнозируют заморозки до -2 градусов

В Ростовской области в ночь на 3 октября прогнозируют заморозки до -2 градусов
В ночь на 3 октября в Ростовской области прогнозируют заморозки. Об этом сообщили в Северо-Кавказском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В некоторых районах Ростовской области ночью и утром ожидаются заморозки. Температура воздуха понизится до 0...-2 градусов. Днем же столбики термометров поднимутся до +19...+21 градуса. Скорость ветра может достигать 5-10 метров в секунду.

В период с 3 по 5 октября ночная температура не опустится ниже +7...+10 градусов, местами может опуститься до +4 градусов. Днем же будет тепло, до +23...+28 градусов.
Фото: Ростов ру
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