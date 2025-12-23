В Таганроге в результате атаки БПЛА в ноябре за матпомощью обратились 826 человек

Фото: Правительство РО

Глава города Таганрога Ростовской области Светлана Камбулова поделилась результатами ликвидации последствий атаки БПЛА в ноябре. По данным Камбуловой, по состоянию на 23 декабря восстановлено 646 из 665 окон.Осталось завершить работы лишь в тех квартирах, чьи собственники в настоящее время находятся за пределами города, или имеются проблемы с технической реализацией конструкции. Основной пласт работ выполнен. Закончить обещают к концу текущего года.Что касается выплат материальной помощи и выплат за полную утрату имущества, от жителей поступило 826 заявлений.