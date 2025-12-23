Фото: Администрация Ростова

В Ростове снесут старинный дом Парамоновых и на его месте построят его «копию». Об этом сообщили в городской администрации.О демонтаже исторического здания на Социалистической, 128 рассказала глава Кировского района Наталия Симаченко. На это остро отреагировали общественники и градозащитники, оставив ряд негативных комментариев под новостью о сносе. После поступил комментарий, в котором местные власти объяснили, с чем связаны такие кардинальные меры.- Рассматривался вопрос о сохранении и реставрации данного дома. Но экспертиза показала, что это невозможно сделать, поскольку фундамент не выдерживает надстройку, он очень сильно разрушен. Из-за этого начал происходить обвал стен и перекрытий. Здание грозит обрушением, - отметила Наталия Симаченко.Несколько лет назад здание перешло в частную собственность, как уже ранее упоминалось, что инвестор планировал его реконструкцию. Но его состояние не позволяет это сделать, поэтому только демонтаж.По данным владельца дома, на данном участке планируется возвести сооружение, внешний вид которого будет максимально приближен к облику исторического здания. В процессе демонтажа постараются сохранить как можно больше облицовочного кирпича и некоторых балок.Все элементы, подлежащие реставрации, будут использованы в качестве декоративных деталей.Сами работы по сносу займут не более трех месяцев.