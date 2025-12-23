В Ростовской области на место падения обломков беспилотников вызвали саперов

Фото: DonDay

На место падения обломков БПЛА в Грушевском сельском поселении вызвали саперов. Об этом информирует глава Аксайского района Константин Доморовский.Напомним, атаку на донской регион отразили в ночь на 23 декабря. Дроны сбили в Чертковском, Октябрьском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Пострадавших в результате атаки нет.Повреждения получили дома в Грушевском сельском поселении. В одном из домов на площади 40 квадратов случился пожар. В некоторых домовладениях повреждено остекление. На месте ожидают саперов для обезвреживания обломков БПЛА.После этого специальная комиссия начнет оценку повреждений в домовладениях.