В Ростовской области на место падения обломков беспилотников вызвали саперов

На место падения обломков БПЛА в Грушевском сельском поселении вызвали саперов. Об этом информирует глава Аксайского района Константин Доморовский.

Напомним, атаку на донской регион отразили в ночь на 23 декабря. Дроны сбили в Чертковском, Октябрьском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском районах. Пострадавших в результате атаки нет.

Повреждения получили дома в Грушевском сельском поселении. В одном из домов на площади 40 квадратов случился пожар. В некоторых домовладениях повреждено остекление. На месте ожидают саперов для обезвреживания обломков БПЛА.

После этого специальная комиссия начнет оценку повреждений в домовладениях.
