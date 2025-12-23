Новости
На Вертолетное поле в Ростове пустят три автобусных маршрута

В Ростове к микрорайону Вертолетное поле будут ходить три автобусных маршрута. Об этом сообщили в городской администрации.

На улицах Тружеников и Батуринской, а также на бульваре Платова произойдут изменения в маршрутах автобусов №№ 41, 56 и 72. Это коснётся участков, где пересекаются улицы 3-я Круговая, Тружеников, 2-я Володарского и Батуринская (южная и западная стороны).

Причиной стало обновление остановок общественного транспорта в микрорайоне. Изменения вступят в силу с 27 декабря.
Фото: Дондей
