На Вертолетное поле в Ростове пустят три автобусных маршрута

Фото: Дондей

В Ростове к микрорайону Вертолетное поле будут ходить три автобусных маршрута. Об этом сообщили в городской администрации.На улицах Тружеников и Батуринской, а также на бульваре Платова произойдут изменения в маршрутах автобусов №№ 41, 56 и 72. Это коснётся участков, где пересекаются улицы 3-я Круговая, Тружеников, 2-я Володарского и Батуринская (южная и западная стороны).Причиной стало обновление остановок общественного транспорта в микрорайоне. Изменения вступят в силу с 27 декабря.