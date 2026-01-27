В квартирах Ростова температура опустилась до +14 градусов
В Ростове‑на‑Дону продолжаются проблемы с отоплением: жители ряда районов сообщают о критически низких температурах в жилых помещениях. Особенно остро проблема ощущается в Западном микрорайоне.
По данным горожан. температура в квартирах порой опускается до +14 °C. Одна из пострадавших — Надежда, проживающая в доме по адресу: ул. Стачки, 217/3.
Подобные жалобы поступают не только из старых домов, но и из новостроек. В социальных сетях и на страницах местных властей множатся сообщения от недовольных жильцов, обеспокоенных отсутствием должного отопления.
В связи с массовыми обращениями прокуратура Ростовской области организовала «горячую линию» для приёма жалоб на недостаточное отопление:
Дни приёма: понедельник – четверг — с 09:00 до 18:00; пятница — с 09:00 до 16:45.
Перерыв: с 13:00 до 13:45.
Телефон: 8‑961‑419‑72‑77.
Как согреться в холодной квартире: практические советы
Если отопление пока не восстановлено, попробуйте следующие способы поддержания комфортной температуры:
Утеплите окна и двери
Заклейте щели малярным скотчем или поролоновой лентой.
Используйте плотные шторы, чтобы минимизировать потери тепла через стёкла.
При необходимости установите вторичное остекление или плёнку‑утеплитель.
Используйте локальные источники тепла
Электрообогреватель или конвектор (соблюдайте правила пожарной безопасности!).
Инфракрасная панель — экономична и быстро нагревает предметы в зоне действия.
Грелки или бутылки с горячей водой — положите их в постель или у ног.
Одевайтесь тепло
Носите многослойную одежду из натуральных материалов (хлопок, шерсть).
Не забывайте о тёплых носках, халате и головном уборе — через голову уходит много тепла.
Используйте термобельё для дополнительного утепления.
Поддерживайте активность
Регулярно двигайтесь: лёгкая зарядка, ходьба по квартире помогут разогнать кровь и согреться.
Избегайте длительного сидения на одном месте.
Тёплые напитки и пища
Пейте горячие чаи, компоты, бульоны.
Употребляйте калорийную, но полезную пищу — она даёт энергию и помогает поддерживать температуру тела.
Утепляйте спальное место
Добавьте дополнительный плед или одеяло.
Прогревайте постель грелкой или электрической простынёй перед сном.
Спите в тёплой пижаме и носках.
Изолируйте холодные зоны
Если возможно, закройте двери в неиспользуемые комнаты, чтобы сосредоточить тепло в жилой зоне.
Положите ковры или коврики на холодные полы.
Используйте солнечный свет
Днём открывайте шторы на окнах, выходящих на солнечную сторону — это даст дополнительное естественное тепло.
Вечером плотно задерните шторы, чтобы сохранить накопленное тепло.
Следите за влажностью
Сухой воздух усиливает ощущение холода. Используйте увлажнитель или расставьте ёмкости с водой рядом с источниками тепла.