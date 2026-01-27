В квартирах Ростова температура опустилась до +14 градусов

С момента аварии на ТЭЦ‑2 — а это уже больше месяца — в доме очень холодно. Чем сильнее мороз на улице, тем холоднее становится в квартире. Сегодня градусник показал +14 °C. Спим в шапках и в двух свитера packed, но это мало помогает.

Как согреться в холодной квартире: практические советы

Утеплите окна и двери



Используйте локальные источники тепла

Одевайтесь тепло



Поддерживайте активность

Тёплые напитки и пища

Утепляйте спальное место

Изолируйте холодные зоны

Используйте солнечный свет

Следите за влажностью

В Ростове‑на‑Дону продолжаются проблемы с отоплением: жители ряда районов сообщают о критически низких температурах в жилых помещениях. Особенно остро проблема ощущается в Западном микрорайоне.По данным горожан. температура в квартирах порой опускается до +14 °C. Одна из пострадавших — Надежда, проживающая в доме по адресу: ул. Стачки, 217/3.Подобные жалобы поступают не только из старых домов, но и из новостроек. В социальных сетях и на страницах местных властей множатся сообщения от недовольных жильцов, обеспокоенных отсутствием должного отопления.В связи с массовыми обращениями прокуратура Ростовской области организовала «горячую линию» для приёма жалоб на недостаточное отопление:Дни приёма: понедельник – четверг — с 09:00 до 18:00; пятница — с 09:00 до 16:45.Перерыв: с 13:00 до 13:45.Телефон: 8‑961‑419‑72‑77.Если отопление пока не восстановлено, попробуйте следующие способы поддержания комфортной температуры:Заклейте щели малярным скотчем или поролоновой лентой.Используйте плотные шторы, чтобы минимизировать потери тепла через стёкла.При необходимости установите вторичное остекление или плёнку‑утеплитель.Электрообогреватель или конвектор (соблюдайте правила пожарной безопасности!).Инфракрасная панель — экономична и быстро нагревает предметы в зоне действия.Грелки или бутылки с горячей водой — положите их в постель или у ног.Носите многослойную одежду из натуральных материалов (хлопок, шерсть).Не забывайте о тёплых носках, халате и головном уборе — через голову уходит много тепла.Используйте термобельё для дополнительного утепления.Регулярно двигайтесь: лёгкая зарядка, ходьба по квартире помогут разогнать кровь и согреться.Избегайте длительного сидения на одном месте.Пейте горячие чаи, компоты, бульоны.Употребляйте калорийную, но полезную пищу — она даёт энергию и помогает поддерживать температуру тела.Добавьте дополнительный плед или одеяло.Прогревайте постель грелкой или электрической простынёй перед сном.Спите в тёплой пижаме и носках.Если возможно, закройте двери в неиспользуемые комнаты, чтобы сосредоточить тепло в жилой зоне.Положите ковры или коврики на холодные полы.Днём открывайте шторы на окнах, выходящих на солнечную сторону — это даст дополнительное естественное тепло.Вечером плотно задерните шторы, чтобы сохранить накопленное тепло.Сухой воздух усиливает ощущение холода. Используйте увлажнитель или расставьте ёмкости с водой рядом с источниками тепла.