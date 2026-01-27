Новости
Жителям ряда СНТ в Аксайском районе вернут электричество не ранее 28 января

Жителям ряда СНТ в Аксайском районе вернут электричество днем 27 января. Об этом сообщили в районной администрации. Коммунальная авария произошла 27 января.

В результате сильных морозов произошло отключение электроэнергии в нескольких садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ): «Ростсельмашевец-2», «Витязь», «Заря», «Содружество», «Глобус» и «Ветеран», а также в коттеджном посёлке «Прилесный».

СНТ «Содружество», «Витязь Ветеран», «Глобус» и РСМ_2 будут переведены на резервное питание от высоковольтной линии 1205.

Как уточнили в районной администрации, ориентировочное время восстановления электроснабжения – 13 часов 30 минут.
Фото: Дондей
