В Ростовской области в лесополосе обнаружили обглоданный женский труп

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области обнаружили труп 70-летней женщины, у которого были обглоданы ноги. Тело без вести пропавшей Надежды Дивиной нашли 8 апреля в Белокалитвинском районе. Об этом сообщил портал Donday.ru.Пенсионерка, страдающая деменцией, ушла из дома 29 января в поселке Коксовом. Она пешком отправилась в соседний хутор - Васильевский. Женщина перестала выходить на связь Родственники пытались самостоятельно найти бабушку, но ничего не удалось. Позже они обратились к полицейским и волонтерам.Через два месяца Надежду нашли мертвой. Разложившееся тело увидел пастух, который выгуливал скот в лесопосадке между Коксовым и Васильевским. Труп, засыпанный ветками, находился в балке. У женщины отсутствовали ноги.- Смерть наступила по естественным причинам, - сообщил DonDay с ссылкой на источник. - Следов насилия не было обнаружено. Вероятно, женщине стало плохо и она упала в балку. Уже после смерти ее ноги обглодали животные.