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В Ростовской области в лесополосе обнаружили обглоданный женский труп

В Ростовской области в лесополосе обнаружили обглоданный женский труп
В Ростовской области обнаружили труп 70-летней женщины, у которого были обглоданы ноги. Тело без вести пропавшей Надежды Дивиной нашли 8 апреля в Белокалитвинском районе. Об этом сообщил портал Donday.ru.

Пенсионерка, страдающая деменцией, ушла из дома 29 января в поселке Коксовом. Она пешком отправилась в соседний хутор - Васильевский. Женщина перестала выходить на связь Родственники пытались самостоятельно найти бабушку, но ничего не удалось. Позже они обратились к полицейским и волонтерам.

Через два месяца Надежду нашли мертвой. Разложившееся тело увидел пастух, который выгуливал скот в лесопосадке между Коксовым и Васильевским. Труп, засыпанный ветками, находился в балке. У женщины отсутствовали ноги.

- Смерть наступила по естественным причинам, - сообщил DonDay с ссылкой на источник. - Следов насилия не было обнаружено. Вероятно, женщине стало плохо и она упала в балку. Уже после смерти ее ноги обглодали животные.
Фото: Лиза Алерт
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