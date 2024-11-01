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В Ростовской области в канализации нашли труп пропавшего 48-летнего мужчины

В Ростовской области в канализации нашли труп пропавшего 48-летнего мужчины
В городе Батайске Ростовской области в канализации нашли труп пропавшего 48-летнего мужчины. Об этом сообщает Donday со ссылкой на родственников Романа Беха.

Мужчина покинул свой дом 8 июля и не вернулся. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, его близкие забили тревогу. Они написали заявление в полицию, а также обратились к волонтерам.

29 октября примерно в 17:00 прохожие обратили внимание на необычный плавающий предмет на улице Родной. Они не сразу поняли, что это такое, так как тело было сильно изуродовано.

Выяснилось, что это Роман Бех, который пропал без вести четыре месяца назад. Его мать опознала сына по трупу. Причина и обстоятельства гибели мужчины остаются неизвестными.
Фото: ЛизаАлерт
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