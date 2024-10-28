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Без вести пропавшего в Аксайском районе 60-летнего мужчину нашли живым

Без вести пропавшего в Аксайском районе 60-летнего мужчину нашли живым
Без вести пропавшего в Аксайском районе Ростовской области 60-летнего мужчину нашли живым. О местонахождении Александра Притулы ничего не было известно с 23 июля.

Мужчина живет в поселке Каяльском. В тот день он ушел из дома и не вернулся. Когда он перестал отвечать на звонки и сообщения, близкие начали волноваться. Они написали заявление в полицию и обратились за помощью к волонтерам.

Только 28 октября добровольцы сообщили, что Александра нашли живым. Неизвестно, где он находился всё это время.
Фото: ЛизаАлерт
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