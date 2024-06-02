В Ростовской области в ДТП пострадали 12-летний и 7-летний пассажиры

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В Красносулинском районе Ростовской области в ДТП пострадали 12-летний и 7-летний пассажиры. Авария случилась на трассе М-4 «Дон» 1 июня около 19:40.По автодороге двигался «Фольксваген Амарок», за рулем которого находился 66-летний водитель. По предварительным данным, неподалёку от хутора Калиновка он потерял управление, и машина вылетела в правый кювет.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате ДТП травмы получили 12-летний и 7-летний пассажиры автомобиля. Их отвезли в больницу.