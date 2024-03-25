В Ростовской области в ДТП пострадали 10-летний и 31-летний пассажиры легковушки

Фото: УГИБДД по Ростовской области

В Ростовской области в ДТП пострадали два человека, включая 10-летнего ребенка. ЧП случилось 24 марта в Аксайском районе.Предварительно, автомобиль марки «Лада-217130», которым управлял 38-летний мужчина, выехал на встречную полосу. По которой ехала «Лада Икс-Рей». Столкновения не удалось избежать.В УГИБДД по Ростовской области сообщили, что в результате аварии пострадали 10-летний и 31-летний пассажиры «Лады Икс-Рей». Пострадавших с травмами отвезли в медучреждение.