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В Ростове на выходных похолодает до +8 градусов

В Ростове на выходных похолодает до +8 градусов
В Ростове-на-Дону на выходных похолодает до +8 градусов. О прогнозе на ближайшие два дня рассказали в Ростовском отделении гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, в субботу, 19 сентября, в Ростове ожидается переменная облачность без осадков. Температура воздуха днем составит +18 градусов. Ветер будет северо-западным, 5 метров в секунду.

Вечером похолодает, а ночью столбики термометров опустятся до +8 градусов. Осадков не ожидается.

Воскресенье в Ростове-на-Дону будет также без осадков. Ожидается переменная облачность, а воздух прогреется до +21 градуса. Ветер будет западным, 4 метра в секунду.

Также в Ростовской области и Ростове в ближайшие дни ожидается усиление ветра. Его порывы будут достигать 16 метров в секунду. В некоторых северных районах региона ожидается похолодание до +3 градусов.

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