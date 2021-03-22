В Ростовской области 15-летняя девочка пострадала в ДТП

В Ростовской области 15-летняя девочка попала в больницу после ДТП с участием грузовика. Авария случилась 24 марта в Красносулинском районе.По предварительным данным, 24-летний водитель за рулем «Хендай Акцент» превысил скорость и врезался в попутный грузовик марки КамАЗ, под управлением 39-летнего шофера.- В результате аварии пострадали два человека, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области. - Водитель иномарки, а также 15-летняя пассажирка были госпитализированы в больницу.