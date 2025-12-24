Новости
Из-за семян амброзии на Дону «забраковали» крупную партию подсолнечника

В Ростовской области продолжается борьба с распространением опасного сорняка – амброзии. Россельхознадзор по региону сообщил об обнаружении зараженных семян в партии подсолнечника, хранящейся на складе юридического лица в Зерноградском районе.

Общий вес зараженной партии составляет 240 тонн. Предпринимателю, допустившему нарушение, вынесено предостережение. Вся партия подсолнечника будет направлена на переработку, что позволит исключить риск распространения семян сорняка в окружающей среде.

В декабре это уже не первый случай обнаружения амброзии в крупных партиях сельхозпродукции в Ростовской области. Ранее зараженные партии были выявлены в подсолнечнике и кукурузе. Во всех случаях зараженную продукцию отправляют на переработку.
Фото: Нейросеть
