В Аксайском районе произошло серьезное ДТП с лобовым столкновением

В Аксайском районе произошло серьезное ДТП с лобовым столкновением, в результате которого получили травмы два человека. Авария случилась 23 декабря в поселке Реконструктор.

По предварительным данным, на улице Садовая водитель автомобиля Hyundai Elantra, предположительно, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ-2114». В результате удара легковой автомобиль «ВАЗ» получил серьезные механические повреждения.

Водитель «ВАЗа», 41-летний мужчина, получил травмы разной степени тяжести и был направлен в травматологическое отделение, сообщили в МБУ РА УПЧС. Медики осмотрели пассажира. Госпитализация ему не потребовалась. 
Фото: МБУ АР УПЧС
