Карантинную зону ввели из-за повилики в Ростовской области

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В Семикаракорском районе Ростовской области ввели карантинную зону из-за повилики. Об этом рассказали в региональном Россельхознадзоре 23 сентября.Сорняк обнаружили вблизи станицы Новозолотовской. Площадь очага повилики составила 131,3 гектара. В районе по этой причине ввели карантинный фитосанитарный режим на площади 777,1 гектара.Из-за сорняка на территории Семикаракорского района действует ряд ограничений. Специалисты следят за ввозом и вывозом продукции, которая может содержать семена сорняков. Кроме того, запрещено использовать зерно с семенами сорняка для корма животным и птицам.Повилика — это сорняк, который паразитирует на различных растениях: на сорных травах, кормовых культурах, овощах и бахчевых, картофеле, льне, джуте, кенафе, а также на деревьях и кустарниках. Повилика нарушает обмен веществ у растений, что приводит к их сильному ослаблению, задержке роста и развития и даже к гибели.