В Ростовской области увеличился показатель заболеваемости коронавирусом

На Дону показатель заболеваемости коронавирусом достиг 1 257 на 100 тысяч жителей населения. Со 2 по 3 января он увеличился на 9 единиц.Коэффициент распространения COVID-19 сохранил значение предыдущего дня и равен единице. Несмотря на его стабильность, заболевших не становится меньше. За минувшие сутки врачи зафиксировали 391 случай заражения коронавирусом. По информации областного правительства, всего с начала пандемии опасную инфекцию подхватили 52 828 человек.Из-за сложной эпидситуации в регионе ввели дополнительные ограничения на период праздников. С 28 декабря по 14 января закрыты все развлекательно-досуговые организации, а рестораны и кафе работают только с 7:00 до 22:00. Руководителям запрещено проводить массовые мероприятия с подчиненными, а чтобы попасть на корпоратив, нужно иметь с собой справку об отсутствии коронавируса. При этом тест нужно сдать в течение 72 часов до мероприятия.