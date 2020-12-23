На Дону показатель заболевших коронавирусом увеличился до 1 173
В Ростовской области показатель зараженных COVID-19 на 100 тысяч жителей составил 1 173. В период с 24 по 25 декабря он увеличился на девять единиц.
Коэффициент распространения инфекции сохраняет значение предыдущего дня и остается равен 1,01. Несмотря на стабильность этого показателя, число заболевших дончан по-прежнему растет. За прошедшие 24 часа вирус подхватили 388 человек, а общее количество нарастающим итогом достигло 49 318. Из них 1 937 жителей Ростовской области не смогли справиться с коронавирусом, сообщили в правительстве региона.
Число новых зараженных ежедневно пополняют сотни дончан. Патологоанатомы едва успевают писать отчеты о результатах вскрытия, а коечный фонд в нескольких районах уже заполнен на 100%. Разбушевавшаяся инфекция охватывает все больше муниципалитетов. В связи с этим в период с 28 декабря по 14 января власти ввели дополнительные ограничения. На корпоративы можно приходить только со справкой об отсутствии инфекции, полученной не позже трех дней назад. Развлекательно-досуговые организации будут закрыты, а дополнительное образование станет возможным только дистанционно.