В Ростовской области увеличилось количество молодежи, заболевшей коронавирусом

На Дону за сутки количество заболевшей молодежи и людей старше 46 лет составили основную часть новых инфицированных COVID-19. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 2 декабря в Ростовской области коронавирус подхватили 40 676 человек, из которых 337 заразились за минувшие сутки. Среди них большинством оказались дончане от 46 до 65 лет - 122 человека (36,2%) и от 18 до 45 лет - 119 пациентов (35,3%). Также COVID-19 заболели 58 пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет, что составляет 17,2% от числа всех инфицированных.Наименьшее количество новых зараженных выявили среди пожилых людей старше 80 лет (23 человека, или 6,8%) и несовершеннолетних (15 детей, или 4,5%).Число жертв коронавируса также продолжает увеличиваться. По данным на вторник, 1 декабря, в Ростовской области за предыдущие сутки скончалось рекордное за все время пандемии количество человек - 25. Однако по состоянию на 2 декабря, в регионе зарегистрирован новый рекорд - 26 человек. Это 17 женщин в возрасте от 50 до 89 лет и девять мужчин от 50 до 82 лет.