В Ростовской области коронавирусом заболели еще 16 пожилых людей

В донском регионе увеличилось количество пожилых жителей с диагнозом «коронавирус». Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 28 октября число инфицированных COVID-19 увеличилось на 314 человек. Среди них оказались 16 дончан старше 80 лет (5,1%). На первом месте по количеству зараженных по-прежнему остаются люди в возрасте от 46 до 65 лет - 132 человека (42%). Также коронавирус выявили у 85 граждан от 18 до 45 лет (27,1%) и у 74 пенсионеров в возрасте от 66 до 79 лет (23,6%). За минувшие сутки инфекцию подхватили семь детей (2,2%).Несмотря на сравнительно небольшое количество заражений среди пожилых людей, именно у этой возрастной категории вероятность летального исхода от коронавируса очень высока. Это связано с ослабленным иммунитетом и хроническими болезнями, свойственными большинству людей старше 80 лет.