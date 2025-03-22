В Ростовской области увеличили скорость притока воды к Цимлянскому водохранилищу

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Объем воды, поступающей в Цимлянское водохранилище, находящееся неподалеку от Волгодонска, был наращен. Информация на 21 марта опубликована на интернет-портале Донского бассейнового водного управления.Благодаря этому за три недели уровень искусственного водоема поднялся на 16 сантиметров. На утро пятницы, 21 марта, уровень водохранилища достиг значения 33 метра 72 сантиметра. Три недели назад он составлял 33 метра 49 сантиметров. Объем поступающей в водохранилище воды был увеличен с 300 до 601 кубического метра в секунду. Выпуск воды через гидроузел также был увеличен со 180 до 230 кубометров в секунду.Стоит отметить, что судоходство в акватории Цимлянского водохранилища закончилось в декабре прошлого года и ожидается, что возобновится в начале апреля.