В Северном водохранилище в Ростове экстремально снизился уровень воды
В Ростове-на-Дону в низовой части Северного водохранилища реки Темерник зафиксировали критически низкий уровень воды. Чтобы избежать чрезвычайных ситуаций на водоёме проведут ремонт гидротехнического сооружения (ГТС). Об этом сообщили в городской администрации 16 апреля.
Уровень воды в Северном водохранилище снизился до нулевой отметки. Это произошло из-за порыва дамбы в конце марта. В день ЧП, 25 марта, водоём опустошился сразу на 1,5 метра, на следующий день воды было уже по щиколотку. По словам специалистов из регионального министерства природных ресурсов и экологии, причиной аварии стали непогода и упавшее на затвор крупное бревно, застрявшее в ГТС.
На обмелевшее место сразу выехали местные жители с ведрами, сачками, мусорными пакетами и устроили там рыбалку. В сети попадалась как мелкие, так и крупные особи. Однако радость рыбаков длилась недолго. На любителей наживы областная прокуратура быстро составила административные протоколы со штрафами от двух до пяти тысяч рублей.
В настоящее время власти обеспокоены состоянием Северного водохранилища. На заседании гордумы в апреле депутаты планируют выделить деньги на разработку проекта по ремонту ГТС. Для проведения работ на сооружениях в водоёме ещё больше понизят уровень воды, чтобы он достиг безопасных отметок.