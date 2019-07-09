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На обследование и оценку технического состояния дорог в Ростовской области потратят 30 млн рублей

На обследование и оценку технического состояния дорог в Ростовской области потратят 30 млн рублей

В Ростовской области проведут обследование и оценку технического состояния дорог регионального значения. На эти цели из регионального бюджета выделят 30 миллионов рублей.

Соответствующая заявка опубликована на портале госзакупок. Работы заказывает региональное Министерство транспорта. Подрядчик должен будет исследовать 77 региональных дорог, среди которых: Ростов-на-Дону – Таганрог (до границы с Украиной) – с. Васильево-Ханжоновка – с. Федоровка, г. Ростов-на-Дону (от магистрали «Дон») – г. Азов (новое направление), «Северный обход г. Новошахтинска», «Южный обход г. Красный Сулин», магистраль «Дон» – пос. Щепкин – г. Ростов-на-Дону, г. Миллерово – ст. Вешенская и другие. Протяжённость дорог разная, от 550 метров до 75 километров. Всего предстоит исследовать более 539 километров.

В ходе обследования предстоит выявить дефекты дорожного покрытия, глубину колеи, оценить прочность дорожной одежды и другие параметры. Работы должны быть выполнены до 10 октября 2019 года.

Исполнитель контракта определится в результате электронного аукциона 12 августа.

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