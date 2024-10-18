В Ростовской области установили мемориальную доску шахтеру, погибшему в СВО

Фото: Администрация Зверево

Мемориальную доску установили погибшему 39-летнему бойцу СВО из Ростовской области. Памятная табличка Алексею Сибиркину появилась в городе Зверево. Ее повесили на фасаде дома, в котором жил мужчина.Алексей родом из города Махачкалы. В 2000-е он переехал в донской регион. После службы в армии устроился на шахту «Обуховскую», где проработал около 20 лет.Осенью 2022 года Алексей попал под волну частичной мобилизации. Спустя полтора года службы боец получил смертельное ранение. Жизнь шахтера оборвалась 1 января 2024 года в ЛНР.Алексея Сибиркина похоронили в Зверево. Его посмертно представили к ордену Мужества.