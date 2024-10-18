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В Ростовской области установили мемориальную доску шахтеру, погибшему в СВО

В Ростовской области установили мемориальную доску шахтеру, погибшему в СВО
Мемориальную доску установили погибшему 39-летнему бойцу СВО из Ростовской области. Памятная табличка Алексею Сибиркину появилась в городе Зверево. Ее повесили на фасаде дома, в котором жил мужчина.

Алексей родом из города Махачкалы. В 2000-е он переехал в донской регион. После службы в армии устроился на шахту «Обуховскую», где проработал около 20 лет.

Осенью 2022 года Алексей попал под волну частичной мобилизации. Спустя полтора года службы боец получил смертельное ранение. Жизнь шахтера оборвалась 1 января 2024 года в ЛНР.

Алексея Сибиркина похоронили в Зверево. Его посмертно представили к ордену Мужества.
Фото: Администрация Зверево
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