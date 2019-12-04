Упавшее дерево травмировало водителя в Таганроге



В Таганроге огромное дерево упало на припаркованную машину. В результате происшествия пострадал водитель.



Инцидент произошёл на улице Пальмиро Тольятти 6 декабря. Огромный сухой ствол обрушился на припаркованную возле дома № 30/4 «ГАЗель». В этот момент водитель находился рядом с автомобилем.



Мужчина получил травмы. С места ЧП его увезли на «скорой».



Местные жители рассказали, что сухое дерево давно вызывало опасения. Таганрожцы даже обращались в управляющую компанию с просьбой его спилить. Но в итоге коммунальщикам не пришлось прилагать для этого усилий. Однако теперь им придётся возмещать ущерб пострадавшему.