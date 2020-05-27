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В Ростовской области умерла ещё одна пенсионерка с коронавирусом

В Ростовской области умерла ещё одна пенсионерка с коронавирусом
Ещё один житель Ростовской области стал жертвой коронавируса. За последние сутки число смертельных случаев от COVID-19 на Дону выросло до 36. Об этом сообщили в правительстве донского региона.

От новой инфекции скончалась 76-летняя пенсионерка из Белокалитвинского района. У неё в анамнезе значились рак и хронические заболевания сердечно-сосудистой системы с осложнениями. Большая часть умерших на Дону — люди пожилого возраста. Их хронические болезни вкупе с коронавирусом, к сожалению, приводят к летальному исходу. Также есть немало случаев, когда пациент слишком поздно обращался за медицинской помощью.

Общее количество заболевших COVID-19 в Ростовской области — 4 428. За сутки диагноз поставили 141 человеку.

Теги: коронавирус в Ростове умер пациент с коронавирусом

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