В Ростовской области умер подросток из-за осложнений, вызванных гайморитом

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В Ростовской области умер 15-летний подросток из-за осложнений, вызванных гнойным гайморитом. В конце февраля юноша из Цимлянского района почувствовал недомогание.Состояние юноши быстро ухудшалось, и 23 февраля его в критическом состоянии госпитализировали в больницу Волгодонска. При поступлении врачи обнаружили у него отёк века. Рентген показал накопление гноя в носовых пазухах, после чего пациенту провели промывание носа. Несмотря на это, состояние оставалось тяжёлым, и его перевели в реанимацию.На следующий день, 24 февраля, подростка доставили в областную больницу Ростова с серьёзным диагнозом: тромбоз кавернозного синуса и риногенный менингит. Эти осложнения характеризуются распространением инфекции из носовых пазух на головной мозг.К сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, спасти жизнь подростку не удалось. Он скончался, и в середине марта его похоронили.