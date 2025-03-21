Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области умер подросток из-за осложнений, вызванных гайморитом

В Ростовской области умер подросток из-за осложнений, вызванных гайморитом
В Ростовской области умер 15-летний подросток из-за осложнений, вызванных гнойным гайморитом. В конце февраля юноша из Цимлянского района почувствовал недомогание.

Состояние юноши быстро ухудшалось, и 23 февраля его в критическом состоянии госпитализировали в больницу Волгодонска. При поступлении врачи обнаружили у него отёк века. Рентген показал накопление гноя в носовых пазухах, после чего пациенту провели промывание носа. Несмотря на это, состояние оставалось тяжёлым, и его перевели в реанимацию.

На следующий день, 24 февраля, подростка доставили в областную больницу Ростова с серьёзным диагнозом: тромбоз кавернозного синуса и риногенный менингит. Эти осложнения характеризуются распространением инфекции из носовых пазух на головной мозг.

К сожалению, несмотря на все усилия медицинского персонала, спасти жизнь подростку не удалось. Он скончался, и в середине марта его похоронили.
Фото: Ростов ру
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.