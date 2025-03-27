Депутаты Заксобрания Ростовской области предложили расширить форму справки об участии в СВО

Фото: Законодательное собрание Ростовской области

В 2025 году, который объявлен Годом защитника Отечества, основное внимание всех органов власти, включая законодательную, направлено на поддержку ветеранов как прошлых, так и нынешних лет. На 18-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области VII созыва депутаты рассмотрели вопросы, связанные с увековечиванием подвигов ветеранов и оказанием помощи участникам специальной военной операции.Донские парламентарии внесли изменения в областной закон о патриотическом воспитании граждан. Имена погибших защитников Отечества будут навечно заноситься в почетные списки обучавшихся и кадрового состава общеобразовательных и профессиональных организаций со специальными наименованиями. Это суворовские, нахимовские кадетские училища, казачьи кадетские корпуса, а также училища различных силовых ведомств.Нынешним защитникам Отечества также оказывают поддержку. Депутаты направили обращение в Правительство РФ с предложением совершенствования законодательства о социальной поддержке участников СВО и членов их семей. В частности, корректировки требует существующая форма справки, которую бойцам СВО выдает Минобороны РФ.По словам председателя Заксобрания Ростовской области Александра Ищенко, меры поддержки в основном привязаны либо к дате начала специальной военной операции, либо к дате заключения или сроку завершения контракта. Однако эти даты в справке не указываются. В связи с этим возникают трудности при получении мер соцподдержки.– Это, конечно, вызывает сложности для демобилизованных бойцов, поскольку им приходится обращаться за дополнительными документами. Поэтому мы предлагаем упростить получение мер социальной поддержки участниками СВО и членами их семей и внести соответствующие изменения в эти формы, которые установлены на федеральном уровне. На областном уровне мы такого решения принять не можем, – добавил Александр Ищенко.Также депутаты предлагают четко прописать единые критерии для предоставления земельных участков родственникам погибших бойцов. Предлагается закрепить право регионов на предоставление участникам СВО и членам их семей с их согласия альтернативных мер социальной поддержки взамен земельных участков. Например, в виде денежной выплаты или земельного сертификата. По мнению депутатов, расширение форм поддержки будет востребовано среди участников специальной военной операции.Еще одним обращением донских депутатов на федеральный уровень стало предложение об установлении новой памятной даты - Дня российского кадета. Депутаты Заксобрания Ростовской области предлагают выбрать датой для Дня российского кадета 17 февраля. В этот день в 1732 году по приказу императрицы Анны Иоанновны начались занятия в учреждении, впервые поименованном «Кадетский корпус».- Для Ростовской области этот вопрос очень важен, так как в регионе очень хорошо развита система казачьего образования. Выпускники донских кадетских корпусов часто поступают в престижные вузы и достигают значительных успехов в карьере, в том числе в службе Отечеству. Многие из них сейчас являются участниками специальной военной операции, награждены государственными наградами, - добавил Александр Ищенко.Депутаты Законодательного Собрания Ростовской области уверены, что учреждение Дня российского кадета позволит отдать дань уважения историческим и боевым заслугам кадетского движения, а также укрепит престиж кадетского образования, военной службы и патриотизма среди подрастающего поколения.