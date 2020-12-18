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В Ростове от осложнений коронавируса умер ветеран пограничных войск

В Ростове от осложнений коронавируса умер ветеран пограничных войск
В Ростове-на-Дону после продолжительной болезни умер ветеран ПУ ФСБ. Старшины Николая Древалева не стало 20 декабря на 67-м году жизни.

Как сообщил собственный источник Rostov.ru, военнослужащий болел коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, болезнь не отступала. Ситуацию усугубили сопутствующие заболевания. От осложнений, вызванных опасной инфекцией, он скончался.

О дате похорон Николая Древалева станет известно позже.

Имя ветерана пограничных войск было известно не только в его профессиональной сфере. После выхода на пенсию, Николай Древалев вел активную общественную жизнь и даже принял участие в «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Последние годы руководил общественным движением «И в запасе остаюсь пограничном».

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