В Ростове от осложнений коронавируса умер ветеран пограничных войск
В Ростове-на-Дону после продолжительной болезни умер ветеран ПУ ФСБ. Старшины Николая Древалева не стало 20 декабря на 67-м году жизни.
Как сообщил собственный источник Rostov.ru, военнослужащий болел коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, болезнь не отступала. Ситуацию усугубили сопутствующие заболевания. От осложнений, вызванных опасной инфекцией, он скончался.
О дате похорон Николая Древалева станет известно позже.
Имя ветерана пограничных войск было известно не только в его профессиональной сфере. После выхода на пенсию, Николай Древалев вел активную общественную жизнь и даже принял участие в «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Последние годы руководил общественным движением «И в запасе остаюсь пограничном».