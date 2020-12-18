В Ростове от осложнений коронавируса умер ветеран пограничных войск

В Ростове-на-Дону после продолжительной болезни умер ветеран ПУ ФСБ. Старшины Николая Древалева не стало 20 декабря на 67-м году жизни.Как сообщил собственный источник Rostov.ru, военнослужащий болел коронавирусом. Несмотря на все усилия врачей, болезнь не отступала. Ситуацию усугубили сопутствующие заболевания. От осложнений, вызванных опасной инфекцией, он скончался.О дате похорон Николая Древалева станет известно позже.Имя ветерана пограничных войск было известно не только в его профессиональной сфере. После выхода на пенсию, Николай Древалев вел активную общественную жизнь и даже принял участие в «Поле чудес» с Леонидом Якубовичем. Последние годы руководил общественным движением «И в запасе остаюсь пограничном».