Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове при пожаре в квартире на Вертолетном поле эвакуировали 20 человек

В Ростове при пожаре в квартире на Вертолетном поле эвакуировали 20 человек
В Ростове-на-Дону при пожаре на улице Платова эвакуировали 20 человек. Огонь разгорелся 27 марта около 18:40 в доме № 2.

По предварительным данным, пламя вспыхнуло на пятом этаже многоэтажки очевидцы заметили, что квартира горит, и позвонили в МЧС.

Для тушения привлекали 16 спасателей на четырех автоцистернах. Из жилого дома эвакуировали 20 человек.

- В результате пожара пострадавших нет. Пламя потушили спустя полчаса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.