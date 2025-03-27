В Ростове при пожаре в квартире на Вертолетном поле эвакуировали 20 человек

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону при пожаре на улице Платова эвакуировали 20 человек. Огонь разгорелся 27 марта около 18:40 в доме № 2.По предварительным данным, пламя вспыхнуло на пятом этаже многоэтажки очевидцы заметили, что квартира горит, и позвонили в МЧС.Для тушения привлекали 16 спасателей на четырех автоцистернах. Из жилого дома эвакуировали 20 человек.- В результате пожара пострадавших нет. Пламя потушили спустя полчаса, - сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.