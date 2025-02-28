В Суворовском Ростовской области построили первый веломост
Новый велосипедный мост в Ростовской области стал комбинацией смотровой площадки для пешеходов и проезжей части для велосипедистов.
Уникальный объект благоустройства находится в Суворовском, в парке имени 70-летия победы в Великой Отечественной войне. Он стал частью велобеговой трассы «Горный манеж», которая была создана застройщиком района - «ВКБ-Новостройки» в сотрудничестве со спортсменами, каждый год участвующими в состязаниях по горному велосипеду и гонкам с препятствиями.
По мнению профессионалов велоспорта, этот объект призван стать эталоном для велосипедной инфраструктуры города, особенно с учетом того, что муниципалитет давно заявляет о своей приверженности к развитию велосипедных трасс в городе.
Мост длиной 25,5 и высотой 3,5 метра расположен на входе в парк имени 70-летия победы в Великой Отечественной войне.
Особенность проекта заключается в том, что мост эффективно разводит потоки велосипедистов и пешеходов на разных высотах. Таким образом, у болельщиков появится возможность безопасного наблюдения за соревнованиями с максимально близкого расстояния.
Ближайший кубок Ростова-на-Дону по горному велосипеду намечен на 6 апреля.
Примечательно, что веломост - местного производства, то есть установить подобные сооружения на других объектах велосипедной инфраструктуры города можно будет без особых затрат финансов и времени.