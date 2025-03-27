Донские депутаты предлагают учитывать совершеннолетних недееспособных детей-инвалидов при расчете формулы доходов семьи

Фото: Законодательное Собрание Ростовской области

На 18-м заседании Законодательного Собрания Ростовской области седьмого созыва депутаты обсудили ряд важных вопросов и обращений к федеральным властям, касающихся социальной поддержки населения.В частности, депутаты инициировали обращение на федеральный уровень относительно пересмотра методики определения нуждаемости семьи при назначении пособий на детей. По словам председателя донского парламента Александра Ищенко, текущая система не учитывает совершеннолетних детей при расчете подушевого дохода семьи. Однако существуют семьи, в которых проживают недееспособные дети, которые даже во взрослом возрасте не имеют возможности самостоятельно обеспечивать себя и находятся на полном содержании родителей.Депутаты донского парламента предлагают внести изменения в формулу расчета доходов семьи, чтобы не исключать из нее кровного совершеннолетнего ребенка, признанного недееспособным, являющегося инвалидом с детства и проживающего совместно с семьей.Еще одно предложение донских депутатов к федеральным властям касалось установления одинаковых условий оплаты труда для преподавателей и мастеров производственного обучения в системе среднего профессионального образования. Ведь зарплата мастеров может быть в несколько раз меньше, чем у преподавателей.– В Ростовской области существует дефицит кадров. Когда мы вместе с правительством прорабатывали предложения, которые могли бы исправить эту ситуацию, выяснилось, что у нас в федеральном законодательстве установлены разные подходы к оплате труда преподавателей и мастеров. Получается, что мастера в принципе не приходят в систему профессионального образования, потому что их зарплата может быть и в полтора, и в два раза меньше, – пояснил Александр Ищенко.Депутаты считают, что изменение системы расчета оплаты труда позволит привлечь в СПО больше специалистов из реального сектора экономики и скорректирует ситуацию с дефицитом кадров.На собрании также было принято решение, влияющее на сумму финансовой поддержки, предоставляемой семьям, испытывающим материальные трудности. Ранее, при обращении за целевой помощью во второй половине календарного года, выплаты начислялись лишь за месяцы, оставшиеся до его завершения.Теперь же адресная социальная поддержка будет оказываться в течение полугода с момента обращения, вне зависимости от даты подачи заявления. Это позволит семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, избежать повторных обращений за помощью в течение короткого периода.