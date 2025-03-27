Ирина Безрукова поздравила всех причастных к театру с праздником

Фото: соцсети Ирина Безрукова

Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своих театральных образах и поздравила всех, кто связан с этим прекрасным искусством.За свою карьеру в театре Ирина сыграла множество ролей. В последние годы она участвовала в спектаклях «Без вины виноватые», «Бесконечный апрель», «Пигмалион» и «О чём плачут мужчины, или Репетиция банкета». Эти постановки стали настоящим событием для зрителей.Живая игра на сцене, аплодисменты, восторженные голоса из зала — всё это неотъемлемая часть театра.«Невозможно передать, как здорово быть частью этого удивительного мира — театра. Здесь всё оживает и дышит, всё происходит здесь и сейчас, и никакая виртуальная реальность не сравнится с этим волшебством», — написала Ирина Безрукова.Для актрисы этот день имеет особое значение, ведь именно с театра началась её карьера. Она начинала свой путь в Ростовском академическом театре. Однако известность ей принесли фильмы «Коля», «Есенин» и «Реальная сказка».