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Ирина Безрукова поздравила всех причастных к театру с праздником

Ирина Безрукова поздравила всех причастных к театру с праздником
Ежегодно 27 марта отмечается Всемирный день театра. Актриса из Ростова-на-Дону Ирина Безрукова поделилась воспоминаниями о своих театральных образах и поздравила всех, кто связан с этим прекрасным искусством.

За свою карьеру в театре Ирина сыграла множество ролей. В последние годы она участвовала в спектаклях «Без вины виноватые», «Бесконечный апрель», «Пигмалион» и «О чём плачут мужчины, или Репетиция банкета». Эти постановки стали настоящим событием для зрителей.

Живая игра на сцене, аплодисменты, восторженные голоса из зала — всё это неотъемлемая часть театра.

«Невозможно передать, как здорово быть частью этого удивительного мира — театра. Здесь всё оживает и дышит, всё происходит здесь и сейчас, и никакая виртуальная реальность не сравнится с этим волшебством», — написала Ирина Безрукова.

Для актрисы этот день имеет особое значение, ведь именно с театра началась её карьера. Она начинала свой путь в Ростовском академическом театре. Однако известность ей принесли фильмы «Коля», «Есенин» и «Реальная сказка».
Фото: соцсети Ирина Безрукова
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