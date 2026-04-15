Для установления причины смерти медсестры из Ростовской области проведут вторую экспертизу

Фото: Donday

Причину смерти медсестры Веры Кутахиной из больницы Песчанокопской больницы Ростовской области будут устанавливать уже вторая экспертная комиссия. Прошение подал адвокат врача, которого дочь погибшей Юлия Шеховцова винит в смерти матери. О ситуации рассказывает Donday.Вера больше 40 лет работала в местной ЦРБ медсестрой. После новогодних праздников-2025 ей неожиданно стало плохо. Из-за постоянной тошноты, рвоты и слабости женщина не могла есть. Врач поставил коллеге диагноз по телефону — панкреатит. Позже выяснилось, что это была критическая ошибка. По словам Юлии, все дни, когда Веру лечили капельницами, специалист ни разу не осмотрел ее и не исправил диагноз.В итоге врачебный консилиум в последние часы жизни Веры определил кишечную непроходимость, но было уже поздно. Женщина скончалась 16 января.Согласно результатам экспертизы СК в Краснодаре, гибель женщины находится в прямой взаимосвязи с неверным диагнозом. Возбудили уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности вследствие неисполнения профессиональных обязанностей».На сегодняшний день сотрудники больницы числятся свидетелями по делу. Юлия Шеховцова настаивает, что лечащий врач ее мамы меняет показания и тянет время. Его адвокат запросил повторную экспертизу в Ростове-на-Дону. Но проводят такие очень долго, это может занять около года. В таком случае до истечения срока привлечения к уголовной ответственности по делу останется меньше восьми месяцев. За это время почти нереально будет завершить следствие и провести суды.Юлия подала ходатайство об отмене экспертизы в донской столице. По ее словам, семья не против самого факта второго исследования. Но ждать так долго для них означает фактически проиграть дело еще до того, как оно поступит в суд.