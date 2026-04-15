В Ростовской области сняли режим беспилотной опасности утром 15 апреля. Сообщение от РСЧС поступило около 10:00.Жителям рекомендовали уйти с открытых участков улиц, зайти в помещения и не подходить близко к окнам.Утром оперативные службы сняли специальный режим. Как уточнил губернатор Юрий Слюсарь, атаку БПЛА пеерхватили в городе Каменск-Шахтинском Ростовской области. К счастью, информации о пострадавших и разрушениях на земле не было.