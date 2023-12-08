Фото: Ростов ру.

В Волгодонске Ростовской области в школе произошло массовое отравление детей. Происшествие случилось еще 6 декабря в школе №7.После занятий несколько учеников школы почувствовали недомогание. У детей наблюдались симптомы отравления: : диарея, рвота и высокая температура. Обеспокоенные родители обратились в больницу. Уже к вечеру госпитализированными в инфекционное отделение Детской городской больницы оказались 11 детей. Некоторые ученики остались дома.По словам родителей одного из заболевших, они могли отравиться после употребления в пищу еды из школьной столовой.После массового отравления учеников перевели на дистанционку, а в школу нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Проводится эпидемиологическое расследование.