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В Ростовской области ученики школы массово заразились кишечной инфекцией

В Ростовской области ученики школы массово заразились кишечной инфекцией
В Волгодонске Ростовской области в школе произошло массовое отравление детей. Происшествие случилось еще 6 декабря в школе №7.

После занятий несколько учеников школы почувствовали недомогание. У детей наблюдались симптомы отравления: : диарея, рвота и высокая температура. Обеспокоенные родители обратились в больницу. Уже к вечеру госпитализированными в инфекционное отделение Детской городской больницы оказались 11 детей. Некоторые ученики остались дома.

По словам родителей одного из заболевших, они могли отравиться после употребления в пищу еды из школьной столовой.

После массового отравления учеников перевели на дистанционку, а в школу нагрянули сотрудники Роспотребнадзора. Проводится эпидемиологическое расследование.
Фото: Ростов ру.
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