Фото: Дондей

На ипподроме Ростова готовятся к скаковому сезону. Информация об этом появилась на официальном сайте организации.Несмотря на трудности, конники продолжают тренировки и испытания лошадей. Как рассказала представительница конников Дона Надежда Зубкова, в настоящее время идет активное обсуждение предстоящего мероприятия. Обычно скачки стартуют в последнее воскресенье апреля, в этом году это выпадает на 26 апреля.- В настоящее время разрабатывается программа мероприятий и формируется призовой фонд для предстоящих соревнований. Планируется, что открытие сезона станет важным мероприятием в спортивной жизни региона, привлекая внимание как зрителей, так и участников, - написано на сайте организации.Напомним, что громкая история с закрытием ипподрома началась еще с конца 2025 года. Тогда собственник территории заявил о прекращении существования организации и попросил вывезти лошадей за месяц до Нового года. Конники не собирались сдаваться. За полгода было предпринято многое: подключились СМИ и надзорные органы. В результате животных оставили. Идут разбирательства.