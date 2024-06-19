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В Ростовской области тендер на покупку камер видеофиксации нарушений ПДД приостановили по жалобе

В Ростовской области тендер на покупку камер видеофиксации нарушений ПДД приостановили по жалобе
В Ростовской области приостановили тендер на поставку и монтаж камер видеофиксации нарушений ПДД. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.

Контракт на покупку 20 камер появился в конце мая. ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» собиралось приобрести устройства для фиксации скорости движения, выявления нарушений ПДД и передачи информации в электронную систему Госавтоинспекции. Оборудование должно выдерживать температуру от -55 до +60 градусов.

На камеры готовы были выделить более 68 миллионов рублей. Дело дошло до аукциона, в котором определили победителя. Однако в последний момент на тендер поступила жалоба от другого участника — московского ООО «РСК». По мнению компании, заказчик неправильно обозначил код товара, что могло ограничить число потенциальных исполнителей.

Федеральная антимонопольная служба отреагировала на документ и временно заморозила контракт, чтобы разобраться в ситуации.
Фото: Rostov.ru.
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