В Ростовской области тендер на покупку камер видеофиксации нарушений ПДД приостановили по жалобе

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области приостановили тендер на поставку и монтаж камер видеофиксации нарушений ПДД. Информация об этом опубликована на сайте государственных закупок.Контракт на покупку 20 камер появился в конце мая. ГКУ РО «Центр безопасности дорожного движения» собиралось приобрести устройства для фиксации скорости движения, выявления нарушений ПДД и передачи информации в электронную систему Госавтоинспекции. Оборудование должно выдерживать температуру от -55 до +60 градусов.На камеры готовы были выделить более 68 миллионов рублей. Дело дошло до аукциона, в котором определили победителя. Однако в последний момент на тендер поступила жалоба от другого участника — московского ООО «РСК». По мнению компании, заказчик неправильно обозначил код товара, что могло ограничить число потенциальных исполнителей.Федеральная антимонопольная служба отреагировала на документ и временно заморозила контракт, чтобы разобраться в ситуации.