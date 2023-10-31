В Ростовской области установят еще 20 камер видеофиксации нарушений ПДД

Фото: Rostov.ru.

В Ростовской области до конца 2023 года появятся еще 20 камер для фиксации нарушений правил дорожного движения. Информацию об этом разместили 30 октября на сайте государственных закупок.Технические средства автоматической фиксации (ТСАФ) практически выполнят работу сотрудников ДПС. Устройства делают снимки машин с госномером, фиксируют скорость движения (максимум погрешности - 2-3 километра в час), самостоятельно выявляют нарушения ПДД и передают информацию в электронную систему ГИБДД. В отчете также будут указаны дата, время и место съемки.Средства автофиксации могут работать даже в непогоду: на них не налипает снег, они защищены от попадания внутрь пыли и влаги. А работоспособность сохраняется даже при экстренных температурах: от -40 до +50 градусов. При этом устройства одновременно могут следить за тремя полосами.Камеры будут ставить на участках дорог, где часто случаются аварии. Например, на трассах Ростов - Азов (через Аксайский район), Ростов - Волгодонск, на южном подъезде к Новочеркасску, а также на автодорогах в Октябрьском, Целинском, Егорлыкском районах.Новые устройства обойдутся региональному бюджету в 65,3 миллиона рублей.