Фото: соцсети

В Ростовской области столбики термометров превысили значение +50 градусов. Высокие показатели зафиксировали жители Чертковского района 8 июля.На опубликованном в социальных сетях фото видно, что столбик термометра поднялся выше +50 градусов. В Ростовской области уже около недели стоит сильная жара. С марта в регионе не было дождей.Напомним, из-за аномальной жары в донском регионе было принято решение ограничить подачу электроэнергии на предприятия. Это было сделано для того, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области. Однако, несмотря на это, многие жители Дона остались без электричества. А в некоторых населённых пунктах нет воды.Например, из-за перебоев с электроснабжением в хуторе Ленинаван жители села Красный Крым остались без воды. Проблема не решается уже неделю.