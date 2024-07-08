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В Ростовской области столбики термометров превысили значение +50 градусов

В Ростовской области столбики термометров превысили значение +50 градусов

В Ростовской области столбики термометров превысили значение +50 градусов. Высокие показатели зафиксировали жители Чертковского района 8 июля.

На опубликованном в социальных сетях фото видно, что столбик термометра поднялся выше +50 градусов. В Ростовской области уже около недели стоит сильная жара. С марта в регионе не было дождей.

Напомним, из-за аномальной жары в донском регионе было принято решение ограничить подачу электроэнергии на предприятия. Это было сделано для того, чтобы минимизировать отключения света в домах жителей области. Однако, несмотря на это, многие жители Дона остались без электричества. А в некоторых населённых пунктах нет воды.

Например, из-за перебоев с электроснабжением в хуторе Ленинаван жители села Красный Крым остались без воды. Проблема не решается уже неделю.
Фото: соцсети
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