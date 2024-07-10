В Ростовской области столбик термометра достиг +60 градусов

Фото: соцсети

В социальных сетях жители Ростовской области сообщили, что температура воздуха поднялась до +60 градусов.10 июля житель слободы Дячкино Тарасовского района опубликовал фотографию своего термометра. На нём было видно, что температура достигла +60 градусов и это были последние цифры на приборе. Дальнейшее повышение температуры привело бы к плавлению металла.Стоит отметить, что всего несколько дней назад температура воздуха в регионе достигала +40...+42 градусов. Такая погода негативно сказывается на самочувствии людей, животных и птиц. В Ростове-на-Дону из-за жары гибнут птицы и собаки. Даже техника не выдерживает таких условий: за неделю в регионе произошли десятки отключений на электросетях, без света и воды остались тысячи жителей, некоторые из них сидят без электричества уже неделю.