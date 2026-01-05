Новости
В Ростовской области спасатели вызволили спаниеля из ледяной полыньи

В Ростовской области спасатели вызволили из ледяного плена спаниеля. Инцидент произошел днем 4 января в станице Вешенской, о чём сообщили в ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ».

Спаниель поддался охотничьему инстинкту и, заметив на льду уток, бросился за ними. К сожалению, тонкий лед не выдержал, и собака провалилась в полынью.

Спасатели незамедлительно отреагировали на вызов. Используя специальную плоскодонную лодку, предназначенную для спасения на тонком льду, они в считанные минуты добрались до перепуганного животного. Питомца достали из полыньи и отдали его хозяину.
Фото: ГКУ РО «ПСС ВВ ТМ»
