Спасатели предупреждают о тонком льде в Ростовской области. Рыбакам не стоит выходить на рыбалку, пока ледостав не будет более прочный.Для того чтобы не попасть в ЧП на льду, сотрудники МЧС дают несколько полезных советов:⁣⁣⠀- безопасным (для одного человека) считается лед толщиной не менее 7 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более⁣;⠀- толщина льда на водоеме не везде одинакова — в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Чрезвычайно ненадежен лёд под снегом и сугробами.⁣⁣⠀Выходя на лед, будьте подготовлены. Надевайте спасательный жилет или специальный костюм-поплавок. Берите «спасалки» или длинные гвозди/штыри, которые помогут выбраться из полыньи. Обязательно имейте под рукой длинную веревку. Не выходите на первый лед в одиночестве. Для избежания трагедий спасатели просят не выходить на лед, чтобы не подвергать себя опасности.⁣⁣⠀