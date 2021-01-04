Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Спасатели предупреждают о тонком льде в Ростовской области

Спасатели предупреждают о тонком льде в Ростовской области
Спасатели предупреждают о тонком льде в Ростовской области. Рыбакам не стоит выходить на рыбалку, пока ледостав не будет более прочный.

Для того чтобы не попасть в ЧП на льду, сотрудники МЧС дают несколько полезных советов:⁣⁣⠀

- безопасным (для одного человека) считается лед толщиной не менее 7 см, пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более⁣;⠀

- толщина льда на водоеме не везде одинакова — в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Чрезвычайно ненадежен лёд под снегом и сугробами.⁣⁣⠀

Выходя на лед, будьте подготовлены. Надевайте спасательный жилет или специальный костюм-поплавок. Берите «спасалки» или длинные гвозди/штыри, которые помогут выбраться из полыньи. Обязательно имейте под рукой длинную веревку. Не выходите на первый лед в одиночестве. Для избежания трагедий спасатели просят не выходить на лед, чтобы не подвергать себя опасности.
⁣⁣⠀

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.