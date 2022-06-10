В Ростовской области спасатели объявили штормовое предупреждение из-за пожароопасности

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В Ростовской области спасатели объявили штормовое предупреждение из-за высокой вероятности пожаров. Практически во всех районах региона МЧС прогнозирует пятый класс пожароопасности.В связи с жаркой засушливой погодой в области возросла вероятность пожаров. Наиболее вероятно возникновение ЧП в Константиновском, Усть-Донецком, Семикаракорском, Багаевском, Весёловском, Мартыновском, Волгодонском и Цимлянском районах.Кагальницкий, Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский, Пролетарский, Орловский, Зимовниковский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский, Красносулинский и Приазовье также оказались под угрозой пожара.В Азовском, Октябрьском, Родионово-Несветайском, Аксайском, Мясниковском, Куйбышевском и Матвеево-Курганском районах и в Ростове-на-Дону также большая вероятность пожаров.Напомним, что особый противопожарный режим продлится до 16 октября. В этот период строго запрещено разводить костры, жечь сухую растительность и бросать непотушенные сигареты в местах, где есть возможность возгорания.