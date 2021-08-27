Большую вероятность пожаров спрогнозировали в Ростовской области

Чрезвычайная пожароопасность объявлена в Ростовской области. По данным донского ГУ МЧС, необычайно высокая вероятность возгорания начнется 31 августа и продлится до 2 сентября.Так, пятый класс опасности объявлен в Чертковском, Семикаракорском, Багаевском, Весёловском, Мартыновском, Усть-Донецком и Константиновском районах Ростовской области. Кроме того, высокая вероятность чрезвычайной ситуации с пламенем будет в Заветинском, Ремонтненском, Орловском, Зимовниковском, Дубовском, местами - в Кашарском, Миллеровском, Тарасовском, Красносулинском, Белокалитвинском, Боковском, Советском, Кагальницком, Зерноградском, Егорлыкском, Куйбышевском, Матвеево-Курганском, Азовском, а также в Аксайском, Мясниковском, Октябрьском и Родионово-Несветаевском районах области. Также четвертый класс опасности был присужден Ростову-на-Дону.При высокой вероятности возгорания рекомендуется предельно аккуратно обращаться с огнем. Запрещено разведение костров в лесах и местах с большим количеством травы. Более того, из-за сильного ветра, накрывшего область в последние несколько дней, опасность возросла еще сильнее.